Melikgazi Belediyesi Yamanlar Caddesi'nde asfaltlama çalışmalarına başladı - Son Dakika

Yeni yol yapımı ve yol bakım çalışmalarına devam eden Melikgazi Belediyesi, Battalgazi Mahallesi'ndeki 1 kilometrelik Yamanlar Caddesi'ne asfalt serim çalışmasına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmaları yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yolun alt yapı çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Beştepeler bölgesine de oto korkuluklarının yapıldığını aktaran Palancıoğlu, "Dolayısıyla bu bölge çok daha güzel, çok daha nezih hale gelmiş olacak. Burası kentsel dönüşüm çalışmaları, camisi, kuran kursu, parkları ve yolları ile nitelikli bir mahalle haline geliyor. Battalgazi Mahallesi'ne büyük hizmet verecek çalışmaları bir bir hayata geçiriyoruz. Yapmış olduğumuz hizmetler vatandaşlarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.