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Melikgazi Basketbol Takımı sezona galibiyetle başladı

41 dakika önce

Melikgazi Belediyespor Basketbol 18 yaş grubu takımı yapmış olduğu 2. maçta Volkan Aksoy Spor Kulübünü 81-36 yenerek sahadan galibiyetle ayrıldı.

Melikgazi Basketbol Takımı sezona galibiyetle başladı, System.String[]

Melikgazi Belediyespor Basketbol 18 yaş grubu takımı yapmış olduğu 2. maçta Volkan Aksoy Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübünü 81-36 yenerek sahadan galibiyetle ayrıldı.


Antrenmanlara sıkı bir şekilde devam eden Melikgazi Belediyespor Basketbol 18 yaş grubu takımının bu başarısının çok önemli olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Disiplinli ve azimle devam eden antrenmanların sonuçlarını almaya başladık. 18 yaş grubu takımının büyük bir sayı farkı ile sahadan galibiyetle ayrılması bizleri mutlu etti. Bir başlangıç olarak bu maç lig için moral kazanılmasına vesile oldu. Takım oyuncularını kutluyor, başarılar diliyorum" dedi.


Başkan Dr. Palancıoğlu, Melikgazi Belediyespor Basketbol takımının bu skoru ile şehrimizi başarı ve gururla temsil ettiğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 08:36 Kaynak: İHA
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