Melikgazi Beledipespor'un rakipleri belli oldu

Kulüplü Genç
Erkekler Türkiye
Şampiyonası'nda yarı final maçların grubunda şampiyon olarak tamamlayan Melikgazi
Belediyespor'un Türkiye finallerindeki rakipleri belli oldu.
Kulüplü Genç Erkekler Türkiye finalleri Ankara
'da oynanacak. Finallerde Melikgazi Belediyespor'unyanısıra Ziraat Bankası
, Galatasaray
, Fenerbahçe
, Halkbank, Milli Piyango, Arkasspor, İstanbul
BB, Beşiktaş
, Okyanus Koleji
, İzmir
Altekma, Ankara TVF Spor Lisesi, Bursa
TOFAŞ, Kocaeli Kağıtspor
, Konya
Pema Koleji ve Erzurum
Spor Lisesi takımları mücadele edecek.
Melikgazi Belediyespor'un yapılan kura çekiminde grubunda Halkbank, Fenerbahçe, İzmir Altekma takımları yer aldı. - KAYSERİ