Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'na Tebrik Ziyaretleri Devam Ediyor

31 Mart 2019 günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri sonrası büyük bir oran ile seçilen Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

31 Mart 2019 günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri sonrası büyük bir oran ile seçilen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'na Sivil Toplum Örgütleri, Mesleki Kuruluşlar, Mesleki Oda ve dernek ile Sendikalar, Üniversite Rektörleri, Parti İl ve İlçe Teşkilatların tebrik ve başarı dilekleri içerikli ziyaretleri devam ediyor.



Erciyes Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mehmet Şahin, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Kerim Güney ile rektör yardımcıları, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nun seçilmesinden dolayı tebrik ederek başarılarının devamı temennisinde bulundular. Başarı temennisinde bulunan Üniversite Rektörleri ile Rektör Yardımcıları bir bakıma yatırım ve hizmetlerle ilgili fikir alış verişinde bulunduklarını belirten Misafirler; aslında 2014-2019 yılları arasında yapılan çalışmalar hakkında en iyi değerlendirmeleri Melikgazililerin 31 Mart günü sandıkta değerlendirdiğini söylediler.



Her yatırım ve hizmette mutlaka ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile irtibatlı, işbirliği, dayanışma ve fikir alışverişinde olacaklarını belirten Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Ziyaretlerinden dolayı Öğretim Üyesi ve bilim insanı temsilcilerine çok teşekkür ediyorum. Bundan önce olduğu gibi yine birlikte ve dayanışma içerisinde bu şehrin menfaatleri doğrultusunda çalışacağız" dedi. - KAYSERİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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