Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Altın madalya kazanan Kayserili sporcuyu tebrik...
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Artistik Cimnastik Gençler Uluslararası Yaş Grupları turnuvasında altın madalya kazanan Kayserili sporcu Mert Efe Kılıçer'in başarısından son derece gurur duyduklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:26 Kaynak: İHA
Artistik Cimnastik Gençler Uluslararası Yaş Grupları turnuvasında altın madalya kazanan Kayserili sporcu Mert Efe
Kılıçer'in başarısından son derece gurur duyduklarını belirten Melikgazi
Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu
"Spora yapılan yatırımlar ile gençlerimizin spor yapmasına imkan tanındığı gibi sonuçları ve başarıları ile de gurur duymaya başlanılmıştır. Ayrıca, Kayseri ve ülkemiz bu başarıları hak ediyor." dedi.
Mert Efe Kılıçer'in, şampiyonluğu ile sadece Kayseri ismini değil Türk bayrağını ve İstiklal Marşımızı Budapeşte kentinde duyurarak Türkiye
'nin gururu olduğunu ifade eden Başkan Palancıoğlu, sporcu Mert Efe Kılıçer'i kutladığını ve başarılarının devamını dilediğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ
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