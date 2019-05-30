Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Kıranardı'nın; gönlü güzel, sıcakkanlı ve...

Kıranardı Merkez Camisi'nde teravih namazı sonrası Kıranardı halkı ile sohbet eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kıranardı bölgesinin bağ ve sayfiye alanı olduğunu ve şirin olduğu kadar kendine özgün doğal bir yapısı bulunduğunu söyledi.

Kıranardı Merkez Camisi'nde teravih namazı sonrası Kıranardı halkı ile sohbet eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kıranardı bölgesinin bağ ve sayfiye alanı olduğunu ve şirin olduğu kadar kendine özgün doğal bir yapısı bulunduğunu söyledi.



Kıranardı bölgesine yapılan yatırım ve hizmetler ile adeta yenilendiğini ve yaz aylarında nüfusunda büyük artış gösterdiğini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kıranardı Meydanında yer alan Kültür Evi'nde vatandaşlarla birlikte ikram edilen çaydan içerek, belediye çalışmaları ile ilgili görüş alışverişinde bulunarak memnuniyetlerini sordu.



Her akşam bir başka mahalle veya semtte halk ve esnaf ile buluşarak bir bakıma halkın nabzını tuttuklarını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu yaptığı açıklamada, "Kıranardı gönlü güzel, sıcakkanlı ve güler yüzlü kadirşinas halkı ile sohbet ettik. Havaların ısınması ile Kıranardı'nda bir canlılık ve hareketlenme olmaktadır. Çünkü buralar sayfiye ve bağ evlerin yoğun olduğu bölgelerdir. Nüfus artacak çöp toplana alanı ve miktarı artacak. Sulama kanalları açık olacak bunun için Melikgazi Belediyesi olarak bizler gerekli çalışmaları başlattık."dedi.



Kültür Evi'nden ayrıldıktan sonra meydan da yer alan esnafları ziyaret ederek, "Hayırlı Ramazanlar" ve "Hayırlı İşler" temennilerinde bulunan Başkanı Palancıoğlu, bu vesile ile tüm hemşehrilerinin Ramazanlarını tebrik ettiğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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