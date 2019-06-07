Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu: "Trafik Kurallarında Hayat Var"
1 saat önce
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu 9 günlük bayram tatilini fırsat bilen yüz binlerce ailenin memleketlerinde bayram yaptığını hatırlatarak, "Dönüş yolunuz uzunda olsa siz siz olan hız yapmayın" uyarısında bulundu.
Melikgazi
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:23 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu
9 günlük bayram tatilini fırsat bilen yüz binlerce ailenin memleketlerinde bayram yaptığını hatırlatarak, "Dönüş
yolunuz uzunda olsa siz siz olan hız yapmayın" uyarısında bulundu.
Trafik kurallarının uzun bir tecrübe ve birikim sonrasında adeta bir yaşam tarzı haline geldiğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Her yıl binlerce vatandaşımızı trafik terörüne kurban veriyoruz. Yaşanan kazaların ve ölümlerin en önemli nedenleri arasında kurallara uymamak, Aşırı hızlı araç kullanmak, dalgınlık, dikkatsizlik ve boş vermişlik yer almaktadır. Bayramlar yaşanan sevinçleri ile hatırlanmalıdır. Ancak, trafikte yapılacak basit bir hata tarifi mümkün olmayan ve unutulması güç acıların yaşanmasına sebep olabilir. O yüzden bayram sevincinin devam etmesi için lütfen trafik kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım" dedi. - KAYSERİ
41 yaşındaki müzisyen Murat Omurtağ, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Bayram tatilinin 6 günlük kaza bilançosu: 61 ölü, 429 yaralı
Tatile gitmeyen İstanbullular tarihi ve turistik mekanlara akın etti! Kalabalık caddelere taştı
FETÖ firarisi eski yüzbaşı çalılıkların arasında yakalandı