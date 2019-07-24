Son Dakika Haberleri: Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisini kabul etti
Son Dakika Güncel Haber

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisini kabul etti

18 dakika önce

Melikgazi Belediye makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu ile Büyükelçi Victor Matis, Melikgazi Belediyesi ile Macaristan'daki belediyeler arasında yapılabilecek eğitim, kültür ve sanat işbirlikleri konusunda fikir alış verişinde bulundu.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisini kabul etti, System.String[]
Melikgazi Belediye makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu ile Büyükelçi Victor Matis, Melikgazi Belediyesi ile Macaristan'daki belediyeler arasında yapılabilecek eğitim, kültür ve sanat işbirlikleri konusunda fikir alış verişinde bulundu.

Melikgazi Belediyesi'nin yatırım ve hizmetleri ile referans belediye olarak bilindiğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; "İki ülkenin yüzyıllar ötesine dayanan ortak tarihi bir geçmişe sahiptir. Türkler ve Macarlar'ın birbirlerini dost olarak gören iki millettir. Birçok benzerliğimiz bulunmaktadır. Bu benzerlikleri ortaya çıkarmak ta yerel yönetimlere düşmektedir. Çünkü kültür ve sanat ile özellikle eğitim alanında işbirliği ülkeler arası barışa katkı sağlayacaktır. Bizim çok güzel tarihsel ve doğal güzelliklerimiz barındıran Erciyes Dağı, Koramaz Vadisi, Ağırnas Bölgesi, Gesi evleri gibi yerlere Macar halkını davet ediyoruz" diye konuştu.

Macaristan Ankara Büyükelçisi Victor Matis ise, misafirperverliğinden ve samimiyetlerinden dolayı Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür ederek, Kayseri'nin ve halkının kendilerine güven verdiğini, sıcak ve samimi insan olduklarını, kültürel turların ve yerel yönetimde işbirliğinin gelişmesi için çalışmalar yapacaklarını bu konuda da Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu ile ortak çalışacaklarını kaydetti. - KAYSERİ
Mustafa Palancıoğlu, Macaristan, Melikgazi, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kız arkadaşını öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı Tecavüz zanlısı profesörün, iddianamesi kabul edildi: 5 suçtan yargılanacak Düğün salonunda çıkan yan bakma kavgasında vurulan çocuk damat, hayatını kaybetti Lockheed, Türkiye'yi F-35 parça üretiminden çıkardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 12:58:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisini kabul etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]