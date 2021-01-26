Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'ndan asansör bakımı uyarısı - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye sınırları içerisinde yer alan binalardaki asansörlerin bakım ve işletmelerin Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre özel sektörce yaptırıldığını bildirdi.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, "Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği"ne göre asansörlerin yıllık bakımlarının yetki belgesi bulunan firmalarca yapılacağını hatırlattı.

Palancıoğlu, "Belediye sınırları içerisinde yer alan tüm yapılardaki asansörlerde sorumluluk sigortası yaptırması zorunludur. Bu açıdan yapılan denetimlerde yeni yapılan inşaatlar ile yapılmış olan tüm asansörlerin denetimlerinin özel sektörce sorumluluk sigortası bulunmayan binalara önce uyarı verilmektedir. İlçemizde işyeri ve mesken olarak 8 bin 711 asansör bulunuyor. Bina yöneticilerinin bu hassas konuya önem vermeleri gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Belediye olarak asansörlerin yıllık bakım ve ruhsat işlerinin mutlaka yapılması gerektiğini ifade eden Palancıoğlu, asansör bakımlarını denetleyen kurum olarak gerekli çalışmayı yaptıklarını sözlerine ekledi.