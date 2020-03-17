Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, vatandaşları açıkta satılan ürünler hakkında uyardı - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında vatandaşları açıkta satılan gıda ürünlerini almamaları konusunda uyardı.



Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, dünyada hızla yayılan yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında, vatandaşları açıkta satılan gıda ürünlerini almamaları konusunda uyararak, sağlık açısından zararlı gıda ürünleri satanlar hakkında cezai işlemler uygulanacağını belirtti.

Açıkta satılan periyodik olarak denetime tabi olmayan ürünlerin vatandaşın sağlığını tehdit ettiğini vurgulayan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Koronavirüsü ile birlikte zaten yasak olan açıkta satılan gıdalar daha fazla risk taşıyor. Açıkta satılan kuruyemiş, bakliyat ve baharat ürünlerini sakın almayın. Özellikle et, tavuk, süt ürünleri ve bakliyat gibi gıdalarda kesinlikle resmi kontrollere tabi ambalajlı ürünler veya kapalı alanlardaki ürünlerin tercih edilmesi gerekiyor. Açıkta satılan ürünler içinde en fazla risk barındıran gıda gruplarının başında kuruyemiş, kuru meyve, baharatlar, tavuk ürünlerin ve bakliyat geliyor. Bu ürünler, karaciğer kanseri riski barındırıyor. Çünkü ürün tarladan sofraya gelene kadar hijyenik olmayan bir çok ortamdan geçiyor."