Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu koronavirüsün aile hayatına etkisini değerlendirdi - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla sokağa çıkmayarak evde kalan ailelerin, aile olduğunu hissetmeye başladığını, monoton iş ve eğitim hayatından biraz olsun uzaklaşarak ailece kendilerine vakit ayırdıklarını belirtti.

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Evde Kal Türkiye" tavsiyesine uyan ailelerin ailece zaman geçirmenin mutluluğunun ve güzelliğinin farkına vardığını ifade etti.

Uyarılara uyan ve evde kalan ailelerin bu süreçte birçok kazanım elde ettiğini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bazı olaylar insanları ve toplumları olumlu etkiler ve yaşam izleri bırakabilir. İş hayatı, eğitim, zorunlu iş seyahatleri, eğitim kursları, akşam toplantıları ve birçok nedenlerle aileler her zaman bir araya gelemiyordu. Evlerimizde ailecek gönüllü karantinaya girdik ama bazı güzelliklerin de farkına vardık. Bu süreçte aileler gönüllü evde kalma ile birlikte vakit geçirerek aile olmanın sorumluluğunu, güzelliğini, duygusallığını ve mutluluğunu yaşıyorlar."