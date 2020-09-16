Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, Ankara'da - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, bazı projeleri ilgili bakanlıklarla görüşmek ve değerlendirmek üzere Ankara'ya gitti.

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kayseri projelerinin kısa sürede tamamlanması için görüşmelere katkı sağlayan ve her zaman belediye çalışmalarını destekleyen, Kayseri yatırımların öncüsü olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'ye teşekkür etti.

Planladıkları projelerin hayata geçmesiyle Melikgazi'ye yeni misyon ve farkındalık kazandıracaklarını belirten Palancıoğlu, "Çünkü sıkışan şehir merkezinin rahatlatılması gerekiyor. Dedeman Okulunun Melikgazi Belediyesine devri, tarihi olduğu kadar turistlik merkez olan Vezirhan projesinin başlatılması ve Küçükali Mahallesi kentsel dönüşüm projesinin genişletilmesi ile ilgili olarak bakanlık yetkilileri ile görüşeceğim." ifadelerini kullandı.