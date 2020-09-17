Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, Avrupa şampiyonu sporcuyu tebrik etti - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Avrupa U23 Atletizm Şampiyonasında birinci olan Kayserili sporcu Turgay Bayram'ı tebrik etti.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası finallerinde 3000 metre engellide ülkemizi temsil eden Turgay Bayram'ın başarısından dolayı son derece gurur duyduklarını ve onurlandıklarını belirtti.

Kayseri'nin bu başarıyı hak etiğini vurgulayan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Son yıllarda sporda, bilimde, edebiyatta, sanatta birçok başarının arka arkaya gelmesi Kayserimiz için bir övünç kaynağı. Bu durum sosyal kalkınmanın da bir devamı olduğunun en büyük göstergesidir. Kayseri'de belediyelerin spor tesisi anlamında önemli yatırımları var. Yatırım yapılması, spor ve sporcuya verilen önem bu başarıların da gelmesinde önemli rol oynuyor. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha Avrupa şampiyonu olan sporcumuzu kutlar, başarılarının devamını dilerim."