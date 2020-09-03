Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu cami inşaatını denetledi - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye ve hayırsever işbirliği ile yapılacak cami inşaatını denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Palancıoğlu, Germir Mahallesi'nde yapılacak cami inşaatını denetleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Palancıoğlu, bölgeye çok kapsamlı bir ticaret kompleksi yapılacağını da hatırlattı.

Vatandaşa en iyi hizmeti sunmak için gayret gösterdiklerini vurgulayan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Germir Mahallemizde yapımı devam eden Ayten-Hacı Ömer Kaya Camimizin inşaatını inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldım. Kaba çalışması bitmek üzere. Ayten teyze sağ olsun 1 milyon lira belediyemize bağışta bulunmuştu. Belediye olarak biz de 1,5 milyon lira destek sağlayarak camimizi el birliği ile bitireceğiz. Mimarisi ile oldukça güzel şirin butik bir cami olacak. Caminin sağı ve solu park olacak. Aynı zamanda da bu caminin hemen ilerisine bir sağlık ocağı, eczane ve fırın olacak ticaret kompleksi ve yurt yapacağız. Hayırseverimize destekleri için teşekkür ederim. Hayırlı olmasını dilerim."