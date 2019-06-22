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Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu: "Çocuklara özel labirent parkımız tamamlanmak üzere"

1 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Sakarya Mahallesinde yapımı devam eden Labirent Parkının önümüzdeki günlerde tamamlanarak hizmete açılacağını söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu:
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Sakarya Mahallesinde yapımı devam eden Labirent Parkının önümüzdeki günlerde tamamlanarak hizmete açılacağını söyledi.

Konu ile ilgili olarak yazılı açıklamada bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2 ile 13 yaş grubuna hitap eden ve eğlenceli olduğu kadar yön bulma kabiliyetini geliştiren Labirent Parkının Kayseri'de bir ilk olduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu;

"Labirent parkımızda çocuklarımız eğlenerek yön bulmayı, sese karşı yönlenme ve arama kabiliyetlerini geliştireceklerdir. Hem çocuğunuzun hem de anne ve babaların mutlu olacağı 'ÇOCUK DOSTU' parklar inşa ediyoruz. Bu parklar hem eğlenceli hem de öğretici parklar olmaktadır. Çocuklarımızın saatlik veya tüm gün boyunca oyun oynayabilecekleri bir mekan içinde açık alan labirent sistemli parkımız yine örnek olacaktır. Bilindiği gibi Melikgazi Belediyesi 7 ile 12 yaş grubuna hitap eden Trafik Parkı ile çocuklara verilen önemi sergilemiştir. Bu parkımız da yoğun ilgi görecektir."

Labirant Parkı'nın 4 bin 800 metrekare alan üzerinde çok amaçlı inşa edildiğini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi için referans projelerde yer alan çocuklara yönelik eğlenceli ve eğitici parkların teker teker inşasını gerçekleştirdikleri sözlerine ekledi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 04:19 Kaynak: İHA
Sakarya, Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel
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