Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, esnafa maske dağıttı - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Ramazan Bayramı kapsamında AK Parti Melikgazi İlçe Teşkilatı ile çarşı esnafına hem maske dağıttı hem de esnafla bayramlaştı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kiçikapı'daki esnafı ziyaret eden Palancıoğlu, hayırlı işler dileğinde bulunarak bayramlarını tebrik etti.

Yarından itibaren 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması olacağını hatırlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Sıkıntılı günlerden geçiyoruz ama ilerde bugünler birer anı olarak kalacaktır. En kısa zamanda bu salgından kurtulmayı Rabbim nasip eylesin. Bu süreç sebebiyle bayramımız buruk geçecek. Bayram namazımızı kılamayacağız. Ben bu vesile ile tüm hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederim. İnşallah gelecek bayramlarımızı eski günlerdeki gibi sağlıklı ve sevdiklerimizle bir arada kutlarız."

Öte yandan Palancıoğlu, ziyaret ettiği esnafa maske dağıttı.