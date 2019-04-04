Son Dakika Haberleri: Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu Mazbatasını Aldı

Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu Mazbatasını Aldı

3 dakika önce

Cumhur İttifakı adayı Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, mazbatasını aldı.

Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu Mazbatasını Aldı, System.String[]
Cumhur İttifakı adayı Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, mazbatasını aldı.

Kayseri Adliyesi'ndeki mazbata töreninde Palancıoğlu, seçim kurulu yetkililerinden mazbatasını alarak göreve başladı.

Burada konuşan Palancıoğlu, seçim boyunca emek veren Cumhur İttifakı'nın teşkilatlarına ve seçim günü fedakarlıkla çalışanlara teşekkür etti.

Talas ilçesine 5 yıl boyunca hizmet ettiklerini anlatan Palancıoğlu, aynı şekilde Melikgazi Belediyesi'nde de çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Palancıoğlu, "Melikgazi, Kayseri nüfusunun yüzde 50'sine tekamül eden bir nüfusa sahip. Türkiye'nin en büyük 18. ilçesi. 50 ilden büyük aynı zamanda. Melikgazili bütün vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Melikgazi'deki örnek belediyeciliğin, başarının mimarı şimdiki Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'tır. Pek çok projemiz var hayata geçirmek istediğimiz. Çatırdayan aile yapısı ve gençliğimizle ilgili projeler bunların başında geliyor." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da Palancıoğlu'nu tebrik etti.

Palancıoğlu'nu törende ailesi ile AK Parti ve MHP teşkilatının yanı sıra AK Parti milletvekilleri Taner Yıldız, Mustafa Elitaş ve İsmail Tamer de yalnız bırakmadı.

Öte yandan, Melikgazi Belediye Meclis üyelerine de mazbataları verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:18 Kaynak: AA

Kayseri, Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel
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