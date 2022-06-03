Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu'ndan KGC'ye ziyaret - Son Dakika
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Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu'ndan KGC'ye ziyaret

03.06.2022 20:51
Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu'ndan KGC'ye ziyaret

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanlığına yeniden seçilen Metin Kösedağ'ı ziyaret etti.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanlığına yeniden seçilen Metin Kösedağ'ı ziyaret etti.

Cemiyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke'nin de eşlik ettiği ziyarette konuşan Kösedağ, bugüne kadar yapılan en demokratik seçimlerden birinin gerçekleştirildiğini ve yeniden göreve seçildiklerini belirtti.

Başkan Palancıoğlu ise hem ilçenin hem kentin hem de ülkenin gelişmesinde, kalkınmasında basın yayın organlarının etkisinin çok yüksek olduğunu ifade etti.

Palancıoğlu, "İnsanların psikolojisi sabah kalktığımızda okuduğumuz gazetelerle, televizyonda dinlediğimiz haberlerle oluşuyor. Dolayısıyla moral, motivasyon depolayacak konulara girmek, onları yaygınlaştırmak hep pozitif olmak gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke ise seçimin Kayseri ve meslek camiasına hayırlar getirmesini temenni etti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu'ndan KGC'ye ziyaret - Son Dakika

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