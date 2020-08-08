Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu'ndan Kovid-19 açıklaması - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafeye genel olarak uyulduğunu bildirdi.

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, toplumda birlikte yaşamanın bazı kural ve davranışlara uymaktan geçtiğini, bu yönde Melikgazi halkının duyarlı olduğunu belirtti.

Pandemi süresince belediyenin tüm imkanlarının seferber edildiğini ve başarılı bir süreç geçirildiğini ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Yapmış olduğumuz denetimler sonucu Melikgazililerin maske, sosyal mesafe ve hijyene büyük önem verdiğini gözlemledik. Halkla iç içe bir belediye olarak nereye gitsek duyarlı bir mahalle halkı ile karşılaşıyoruz. Melikgazi'de büyük bir çoğunluk kurallara uymak için gayret gösteriyor. Hepsine canı gönülden teşekkür ediyorum. Toplum sağlığı hepimizi ilgilendirir. Hemşehrilerimi toplum sağlığına gösterdikleri önemden dolayı kutluyorum."