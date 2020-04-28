Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, tarım toplantısına katıldı - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu başkanlığında telekonferansla yapılan toplantıya katılarak taleplerini iletti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 60'a yakın katılımcının yer aldığı toplantıda tarım, orman ve hayvancılık gibi konular değerlendirildi.

Başkan Palancıoğlu da Bakan Yardımcısı Aksu'ya taleplerini ileterek, şunları kaydetti:

"Belediye olarak üç talebimiz var. Birincisi taşkın su kanallarının yapılması için Devlet Su İşleri'nden destek istiyoruz. 15 kilometreye varan kesik kesik taşkın koruma kanalları var. Yapılaşması bitmiş bölgelerdeki taşkın su kanallarının yapımında desteklerinizi bekliyoruz. İkinci olarak Melikgazi Belediyemiz sulama kooperatiflerini devraldığı için yüklü bir miktar borç belediyemize geçmiş. 2018'de çıkan yasa ile kooperatiflerin borçları silinmiş. Ama biz orayı devraldığımız için borç hala bizim üzerimizde. Sonuçta sulama kooperatifinin yükünü kaldırmak için belediyemiz bir yükü devralmış. Bu konuda bir ilerleme kat edemedik. Borcun silinmesiyle ilgili bir işlem yapılmasını talep ediyoruz. Bir diğer konu ise ağaçlandırılacak alanlarda ağaçlandırma bandı istiyoruz."