Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu:

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Türkiye kentleşme açısından yüzde 85'lerin üzerinde orana sahip. Dolayısıyla kırsal tamamen kent merkezine gelmiş durumda. Çok dinamik bir yapı var. Kentsel dönüşüm süreci, bu durumu hızlandırmış durumda. Özellikle Cumhurbaşkanımızın değindiği, yüksek katlı yapılar önemli. Depremsellikten dolayı birçok yerde kentsel dönüşümler yapılması gerekiyor" dedi.



Ankara Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Uluslararası Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetim Konferansı'nın 2'ncisi Wyhdam Otel'de gerçekleştirildi. Özel sektör, kamu ve akademisyenleri bir araya getiren konferansın ikinci gününde Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen Belediye Başkanları da yer aldı. Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu katıldığı panel sonrasında İHA'ya konferans ve Melikgazi Belediyesi'ndeki projeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.



Kent Ekonomisi ve Değer Esaslı İmar Uygulamaları ana başlıklı İkinci Uluslararası Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Konferansı 30 Ocak Perşembe günü başladı. Konferansın temel teması çerçevesinde; kentsel mekanı yeniden yapılandırma, imar uygulama sorunlarının azaltılması, değer esaslı ve karma imar uygulama yöntemleri, konut, ticari ve özellikli gayrimenkul pazarlarının düzenlenmesi, gayrimenkul yatırımları, finansmanı, menkul kıymetleştirme ve gayrimenkul sektöründe İslami Finans uygulamaları ve teorisi ele alındı. Ankara Üniversitesi tarafından organize edilen konferansta katılımcılara hitap eden Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, gerçekleştirdiği sunumun ardından açıklamalarda bulundu. Gayrimenkul Değerlendirme ve Yönetimiyle ilgili konferansın faydalı olduğunu düşünen Palancıoğlu, "Konferansta Türkiye'nin özellikle kentleşmesiyle ve belediye sorunlarıyla ilgili birçok konu tartışıldı. Biz de elimizden geldiği kadar katkı sunmaya çalıştık. Türkiye kentleşme açısından yüzde 85'lerin üzerinde orana sahip. Dolayısıyla kırsal tamamen kent merkezine gelmiş durumda. Çok dinamik bir yapı var. Kentsel dönüşüm süreci, bu durumu hızlandırmış durumda. Dolayısıyla bu kadar dinamik ortamda da ister istemez birçok sorun ortaya çıkıyor. Özellikle Cumhurbaşkanımızın değindiği, yüksek katlı yapılar önemli. Depremsellikten dolayı birçok yerde kentsel dönüşümler yapılması gerekiyor. Bu konular burada tartışıldı. Öneriler değerlendirerek, uygulamaya geçilir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"Melikgazi Belediyesi olarak spora destek vereceğiz"



Melikgazi Belediyesi'nde gerçekleşecek Spor Lisesi ve Futbol Okulu projelerinden bahseden Palancıoğlu, gerekli düzenlemelerin ardından faaliyet e başlanacağını aktardı. Türk futbol tarihinde çok sayıda yabancı oyuncu transfer yapıldığını hatırlatan Palancıoğlu, bu transferlere harcanan paralarla ilgili de konuştu. 82 milyon nüfusa sahip Türkiye'den de kaliteli sporcu çıkacağına olan inancını dile getiren Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi'nde birçok proje uyguluyoruz. Örnek olacak birçok projemiz var. Bunların içlerinden bir tanesi de Futbol Okulu ve Spor Lisesi. Bu da çok farklı bir formatta. Özellikle yurt dışından çok büyük miktarlarda ve fazla sayıda yabancı oyuncular geliyor. Bunun önüne geçmek gerekiyor. 82 milyonluk bir ülkede spordan hala para kazanamamamız bizi üzüyor. Bundan dolayı Melikgazi Belediyesi olarak spora destek vereceğiz. Özellikle Spor Lisesi'nin kurulmasıyla futbola vereceğimiz destekle kendi ülkemizdeki evlatlara sahip çıkarak onların sporda iyi seviyeye gelmelerini ve bu işten para kazanmalarını sağlayacağız. Yurt dışına sporcu ihraç edelim istiyoruz. Protokolünü imzaladık. Yatakhanelerin ve diğer tesislerin yapılmasıyla birlikte 1 yıl içerisinde spor lisesini faaliyete geçiririz. Proje okulu olacak. Puan ve yetenek testiyle girilecek. Türkiye'nin tamamına açık bir okul" şeklinde konuştu.



"Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi; istihdam"



Belediye Başkanı olarak eğitime önem verdiğini vurgulayan Palancıoğlu, üniversite eğitimi sonrası istihdama da dikkat çekti. Eğitim konusunda projelerinden bahseden Palancıoğlu, "Okul konusunda çok fazla projemiz var. Teknoloji Lisesi ve Havacılık Lisesi kuracağız. Eğitimle ilgili farklı projelerimiz var. Bizim arzumuz; okullarında okuyan öğrencilerin üniversitede istedikleri bölüme yerleşmesi ve istihdamını sağlaması. Özellikle ortaokul ve lisede başlayan uzmanlaşma, üniversitede başarı ve istihdam edilebilme imkanı sağlıyor. Daha önceden çıraklık okulları vardı. Bu kapsamda yetişen çocuklarımız çıraklık okulundan çıktığında dahi iş bulabiliyordu. Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi; istihdam sorunu. Ortaokul ve lisede daha sonra da üniversitede o branşta alınacak eğitim gerçekten donanımlı bireylerin çıkmasını sağlayacak" diye konuştu.



"Kayseri sanayi üretiminde bundan sonra söz sahibi olması gerekiyor"



Kayseri'nin birçok alanda uzmanlığa sahip olduğunu da söyleyen Palancıoğlu, "Kayseri birçok alanda, özellikle de ticaret alanında önemli şehirlerden bir tanesi. Sanayi üretimi de öyle. Özellikle sanayi konusunda Kayseri iyi bir konuma geldi. Teknoloji Lisesi kurmamızdaki sebepte dünyadaki trendlerden dolayı özellikle teknolojik yatırımların önem kazanması. Bu açıdan, Kayseri sanayi üretiminde bundan sonra söz sahibi olması gerekiyor. Özellikle e-ticaret çok önemli. Bu konularda da projelerimiz var" ifadelerini kullandı.



'İkinci Uluslararası Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetim Konferansı' Düzenleme Komitesi Başkanı Doç. Dr. Yeşim Tanrıvermiş, Melikgazi Belediyesi Başkanı Mustafa Palancıoğlu'na katıldığı program sonrası plaket takdiminde bulundu. - ANKARA