Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, yol çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İldem ile Yeşilyurt TOKİ arasına yapılan 3,5 kilometrelik yol çalışmasını inceledi.

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların evlerinde olduğu bugünlerde yol çalışmasını hızlandırdıklarını belirtti.

Bölgeye yaklaşık 3,5 kilometrelik çift şeritli yol yapılacağını hatırlatan Palancıoğlu, büyük bir ihtiyacı karşılayacak olan yeni yolda bisiklet yolu ve sağlı sollu ağaçlandırmada olacağını aktardı.

Yol çalışmasının 5 milyon liralık bir yatırım olduğunu ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Burada farklı bir uygulama başlattık. Burada yeni yapılan okula ve TOKİ'ye bağlantı olsun diye bisiklet yolu yapıyoruz. Sağı ve solunu 15-20 yaşındaki bu yolu ağaçlandıracağız. İşler bittikten sonra burası mükemmel bir hale gelecek. Burası büyük bir yerleşim. İldem'de ve TOKİ'de oturan tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."