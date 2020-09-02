Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, zabıta personeli ile bir araya geldi - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Zabıta Müdürlüğü personeli ile bir araya gelerek Zabıta Haftası'nı kutladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta teşkilatının kuruluşunun 194'üncü yılını kutlayan Palancıoğlu, "Halkımızın daha mutlu ve güvenli bir Melikgazi'de yaşaması için büyük bir aile olarak çalışıyoruz. Çünkü bizim işimiz insanımıza en iyi hizmeti sunmak, hemşehrilerimizin mutlu bir ilçede yaşamasını temin etmek." ifadelerini kullandı.

Melikgazi Belediyesi zabıtasının 600 bine yakın ilçe nüfusuna hizmet ettiğini anımsatan Palancıoğlu, şöyle devam etti:

"Pandemiden dolayı zabıtamız gece gündüz hizmet ederek güzel bir çalışma ortaya çıkardı. Belediyemize emek veren zabıta arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Biliyoruz ki zabıtamızın işi çok zor. Bu hususta size elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Bizde zabıtamıza her türlü teknik ve teknolojik desteği veriyoruz."