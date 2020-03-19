Melikgazi Belediye Meclisi koronavirüs gündemiyle toplandı - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunu görüşmek üzere Mustafa Palancıoğlu başkanlığında olağanüstü toplandı.

Belediye Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, koronavirüs konusunda ilçe genelinde ve belediye bünyesinde alınan kararlar ve yapılan uygulamalar ile hayata geçirilmesi planlanan uygulamalar görüşüldü.



Toplantıda konuşan Palancıoğlu, koronavirüsün toplumsal bir davranış ve disiplin altında bertaraf edilebileceğini, bu nedenle belediye meclisini olağanüstü toplayarak 14 tavsiye kararı aldıklarını söyledi.



Belediye olarak özellikle dezenfeksiyon konusunda her türlü mücadeleyi verdiklerini ve vermeye devam ettiklerini belirten Palancıoğlu, "Valilik koordinasyonunda özellikle toplu alanların dezenfektasyonuyla ilgili belediye ekipleri yoğun bir mesai harcıyor. Sahada 15 farklı ekip çalışmakta. Camiler, Kuran kursları, okullar, sağlık ocakları, AVM'lerin bulunduğu noktalar olmak üzere dezenfektasyon işlemlerini yapıyoruz." dedi.

Belediye personeli ve vatandaşlar için de önlemler aldıklarını dile getiren Palancıoğlu, "Belediye hizmetlerini aksatamayacak şekilde önlemler alındı. Vatandaşların ve personelimizin telefon ya da dijital ortamda işlemleri gerçekleştirmesini teşvik ediyoruz. Çıkan yönetmelik üzerine 60 yaş üzeri, hasta, hamile olmak üzere 105 personelimize izin verdik. Özellik hasta, yaşlı, tek başına yaşayan, engelliler için belediye olarak yasal çerçeve içerisinde yardımcı olmak gibi düşüncemiz var. Market ihtiyaçlarını gidermeye kadar ekiplerimiz bu vatandaşlarımıza yardımcı olabilir." ifadelerini kullandı.