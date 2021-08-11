Melikgazi Belediye ve Develi Belediye takımları B Grubu'nda yer aldı

TVF Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde 2021-2022 voleybol sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun Ankara Merkez Ofisi'nde yapıldı. Bu sezon bu ligde Kayseri'yi temsil edecek olan Develi Belediyespor ile Melikgazi Belediyespor ise B Grubu'nda yer aldı.

Yapılan fikstür çekimi sonrasında bu sezon Türkiye 1. Voleybol Ligi'nde mücadele edecek olan 24 takım A ve B Grubu olmak üzere 12'şerli iki gruba ayrıldı. Kayseri temsilcileri Melikgazi Beleiyespor ile Develi Belediyespor B Grubu'nda yer aldı. Erkekler 1. Lig A ve B Grubu'nda 1. Devre Karşılaşmaları 09 Ekim - 18 Aralık 2021 tarihleri arasında, 2. Devre karşılaşmaları 9 Ocak - 20 Mart 2022 tarihleri arasında oynanacak. Kayseri temsilcilerinden Melikgazi Belediyespor ilk hafta kendi sahasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'u konuk ederken, Develi Belediyespor ise yine kendi evinde Maliye İhtisas kulübünü konuk edecek. Kayseri ekiplerinin yer aldığı B Grubu'nda şu takımlar bulunuyor;

Maliye İhtisas, Ankara TED Kolejliler, TÜRŞAD, Erzin Yeşilkent, Hatayspor, Develi Belediyespor, Melikgazi Belediyespor, Malatya Büyükşehir Belediyespor, Akkuş Belediye, Haliliye Belediye, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye ve Niksar Belediye. - KAYSERİ