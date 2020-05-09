Melikgazi Belediyesi 10 sokakta asfaltlama çalışması yapıyor - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi, Esenyurt Mahallesi'nde yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki 10 sokakta asfaltlama çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, geçen yıl yapılan kaldırımların arasındaki asfaltların yenilenmesi gerektiğini, 10 sokaktaki çalışmaları en kısa sürede bitirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Çamyurdu Caddesi'nde devam eden asfalt çalışmaları da takip eden Palancıoğlu, "Komando Caddesi'nden Kıranardı tarafına doğru giden Çamyurdu Caddesi'nde asfalt çalışması yapıyoruz. Burada uzun zamandır bir talep vardı. Alt yapısı tamamlandı, şimdi asfaltını seriyoruz. Rabbim kaza bela vermesin. Melikgazi'miz çalışmaya devam ediyor. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Esenyurt Mahallesi muhtarı Hüseyin Ayaydın da geçen sene mevsim şartlarından dolayı yapılamayan yollarda bu yıl Belediye Başkanı Palancıoğlu'nun talimatıyla çalışmalara başladığını belirterek, yetkililere teşekkür etti.