Melikgazi Belediyesi 13 mobil temizlik aracı aldı - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi çevre ve temizlik hizmetleri için yeni mobil temizlik araçları aldı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, vatandaşlara daha iyi hizmet vermek için ilçe genelinde 350 tuvaletin günlük temizliğinin yapıldığını belirtti.

Palancıoğlu, "Kamuya açık yerlerde hijyen son derece önemli. Köpük makinesi ve kompresörü bulunan 13 mobil temizlik aracı aldık. Köpükleme işlemi tuvaletlerin daha hijyenik olmasını sağlıyor. Tuvalet ve abdesthanelerin temizliği haftanın 7 günü kesintisiz yapılırken, camilere gelen vatandaşlar ferah ve temiz bir görüntüyle karşılaşıyor." ifadelerini kullandı.