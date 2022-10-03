Melikgazi Belediyesi yol çalışmalarını sürdürüyor

Melikgazi Belediyesi, 2022 yılında 150 kilometrelik yolda çizgi yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışma, trafiğin güvenli ve düzenli bir şekilde akışının sağlanması, can ve mal kaybına yol açacak kazaların en aza indirgenmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yol çizgileri, trafik uyarı ve tanzim işaretleri ile trafik güvenliğinin artırıldığını belirtti.

Palancıoğlu, "Ekipler, Abdülhamit Han Bulvarı'nda yol çizgileri ve yaya yolu yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Yollar ve bulvarlar üzerindeki silinmiş yol çizgileri belediyemiz koordinasyonunda yenilenerek gidiş-geliş güzergahları belirlendi. Sadece yolları yapmakla kalmıyoruz yol güvenliğini sağlamak için yol çizgilerini de yapıyoruz. Böylece sürücüler de bir nevi trafik kuralları konusunda farkındalık sahibi oluyor." ifadelerini kullandı.