Melikgazi Belediyesi 3 ayrı mahalleye şadırvan yapacak - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi 3 ayrı mahalleye şadırvan yapacak

Melikgazi Belediyesi 3 mahallede bulunan camilerin bahçesine ilçeye ayrı bir estetik kazandıracak nitelikli şadırvanlar yapacak.

Melikgazi Belediyesi 3 mahallede bulunan camilerin bahçesine ilçeye ayrı bir estetik kazandıracak nitelikli şadırvanlar yapacak.

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Yapılacak olan şadırvanlar hakkında bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Mimarsinan Mahallesi Yalınoğlu Cami, Danişment Mahallesi Hayrullah Özaşır Cami, Tınaztepe Mahallesi Eraslan Camimize ayrı ayrı 3 şadırvan yapacağız. İçerisinde hem abdest alınacak yerler hem de erkek ve kadınlar için ayrı WC'ler bulunacak. Hemşirelerimizin yoğun olarak kullandığı camilerimizin bahçesine şadırvan yapacağız. Şehrimizde bulunan camilerin birçoğunun şadırvanları bizim hizmet anlayışımız ile yapılan hizmetteki bütünlüğüne yakışmıyordu. Yetersiz ve sağlıksız koşullarda bulunan lavabo ve abdesthanelerin yeni modern tipte yenilenmesi sağlanacaktır. En kısa sürede hizmete açacağız. Şadırvanlar kültürümüze ve geleneklerimiz mimarını yansıtacaktır" dedi.


Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, yapılacak olan yeni şadırvanların Kayseri'ye ayrı bir güzellik ve estetik kazandıracağını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Mimarsinan, Melikgazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 11:43 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Melikgazi Belediyesi 3 ayrı mahalleye şadırvan yapacak - Son Dakika
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