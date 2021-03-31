Melikgazi Belediyesi, 50 konutu ihaleyle satacak - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kazım Karabekir, Anbar ve Küçükali mahallelerinde belediyeye ait 50 daireyi ihale ile satışa sunacaklarını açıkladı.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, kentsel dönüşüm projeleri ile Melikgazi'yi dönüştürüp çehresini değiştirdiklerini belirtti.

Mahalle ölçeğinde atıl alanları etkin olarak değerlendirdiklerini, alt yapı, ulaşım ve temizlik hizmetlerini birlikte düşünüp ayrıntılı çalışma yaptıklarını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Planlı bir şehircilik için modern konutlarımızı yaparak, sosyal donatı alanlarını da vatandaşlarımızın konforu için hazırlıyoruz. Geleceğimiz olan gençlerimiz ve çocuklarımız için uygun çevre şartları olan, okulu, parkı, yeşil alanı, pazarı, camisi gibi tüm sosyal donatıları yapılmış her türlü belediye hizmetlerinin olduğu modern standartlarda yeni yaşam alanları kuruyoruz. Bu mahallelerimizdeki dönüşüm hem bölgeye hem de kente değer katacak. Belediyemizin gayretleriyle mahallelerimiz kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmalarıyla yepyeni bir vizyona kavuşuyor. Bu kapsamda Kazım Karabekir, Anbar ve Küçükali mahallelerimizde 200 bin liradan başlayan fiyatlarla satılık dairelerimiz için 7 Nisan Çarşamba saat 13.30'da sizleri Melikgazi Belediyesine bekliyoruz."