Melikgazi Belediyesi 80 Rakamının Sırrını Açıkladı - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi 80 Rakamının Sırrını Açıkladı

09.10.2020 17:12
Melikgazi Belediyesi 80 Rakamının Sırrını Açıkladı, System.String[]

Melikgazi Belediyesi 40 milyon TL yatırımla 400 bin metrekare alanda hayata geçirilecek ve merakla beklenen '80 Günde 80 Park' sürprizini bugün açıkladı.

Melikgazi Belediyesi 40 milyon TL yatırımla 400 bin metrekare alanda hayata geçirilecek ve merakla beklenen '80 Günde 80 Park' sürprizini bugün açıkladı.

Bu yeni proje ile Melikgazi'de yeşil alan sayısında bir patlama yaşanarak yeni parkalara da 25 bin civarında büyük ağaçlar dikecek. Tanıtım törenine Yerel Yönetimlerden Sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Emrah Karayel, Taner Yıldız, İsmail Tamer, belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Serkan Tok ve davetliler katıldı. Büyük sürprizi Kayseri halkı ile paylaşan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi'de göreve geldiğimiz ilk günden beri ilçemiz ve halkımızın refahı için mesai arkadaşlarımızla gece gündüz çalışıyoruz. İhtiyaçları gidermek için seri ve daha nitelikli yollar, camiler, okullar, sağlık ocakları ve sosyal tesisler inşa ediyoruz. 80 gün gibi çok kısa bir sürede büyük bir projeyi hayata geçirdik. Melikgazi Belediyesi olarak birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Ancak bugünkü projemiz toplumun her kesimini kucaklayacak proje. ve hepsinden önemlisi Melikgazi'mizin 58 mahallesine yapılıyor. İnşallah Rabbim 80 günde tamamlamayı nasip etsin. Aslında 58 mahalleye 58 park diye düşünmüştük. Ama bu sayıyı artırarak 80 parka çıkardık ve bunu 80 günde başaracağız. Parklarımızın toplam alanı 400 bin metrekare. Melikgazi'de şuan kadar yapılmış parklara ilave olarak yüzde 15 park ilave ettik. Melikgazi'mizde yaklaşık 654 parkımız var. İrili ufaklı yeni düzenlemelerle yaklaşık 900 civarı. 93 bin metrekarelik park alanını da yeniliyoruz. Birçok proje Melikgazi Belediyemiz tarafından yapılıyor. Dolayısıyla pandemi döneminde en çok ihtiyaç olan park sayısını artırdık. Rabbim tamamlamayı nasip etsin. Bu yeni parklarımıza 15 ila 30 yaş arası 25 bin tane büyük ağaçlarımızı dikeceğiz. 29 Aralık gününe kadar da tüm parklarımızı bitirmiş olacağız. Elimizden geldiğince gece gündüz çalışıyor ilçemize hizmet ediyoruz." dedi. Kayseri'de belediyelerle el ele yeşil alan sayısını artırdıklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise, "Mustafa Başkanımız Melikgazi'de güzel işler ortaya çıkarıyor. Bizler uyum içinde çalışıyor, şehrimize el ele yatırımlar yapıyoruz. 80 park projesini hayata geçirecek olan Melikgazi'mize emekleri için teşekkür ederim." diye belirtti.

AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız'da bir konuşma yaparak, "Daha yaşanabilir bir daha yeşil bir şehri hayata geçirdikleri için belediye başkanlarımıza teşekkür ederim. Millet bahçesinin üçte biri kadar alanı yalnızca Melikgazi Belediyemiz hayata geçirecek." diye konuştu.

Yerel Yönetimlerden Sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise 'İş bilenin, at binenin, kılıç kuşananın' sözünden hareketle işimizi yapıyoruz. Bu güzel projede emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Durmak yok çalışmaya devam." dedi. Yapılan tanıtım töreni Melikgazi Belediyesi'nin en büyük projelerinden birisi olan Kazım Karabekir Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında tamamlanan 81 dairenin kura çekimi ve anahtar teslimi ile devam etti. - KAYSERİ

Melikgazi Belediyesi 80 Rakamının Sırrını Açıkladı
Melikgazi Belediyesi 80 Rakamının Sırrını Açıkladı
Melikgazi Belediyesi 80 Rakamının Sırrını Açıkladı
Melikgazi Belediyesi 80 Rakamının Sırrını Açıkladı
Melikgazi Belediyesi 80 Rakamının Sırrını Açıkladı

Türk Lirası, Melikgazi, AK Parti, Kayseri, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Melikgazi Belediyesi 80 Rakamının Sırrını Açıkladı - Son Dakika

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