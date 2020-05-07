Melikgazi Belediyesi araç filosunu genişletti - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi 5 yeni hizmet aracı alarak araç filosunu genişletti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hizmet aracı olarak silindir, kepçe, cenaze yıkama ve taşıma aracı alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, araç filosunu güçlendirerek vatandaşlara zamanında ve eksiksiz hizmet vermeye çalıştıklarını belirtti.

Büyük ve kalabalık bir ilçeye hizmet ettiklerini aktaran Palancıoğlu, "Bugün hizmetler için kullanılacak 5 yeni araç aldık. 2 silindir, park ve bahçelerde kullanacağımız 1 kepçe ve 2 cenaze yıkama taşıma aracı aldık. Dolayısıyla yaklaşık 2 milyon lira bedelli 5 aracımız bugün itibariyle hizmete girdi. Toplamda 22 iş makinesi bu yıl itibariyle son 2 ayda hizmete girmiş oldu." ifadelerini kullandı.