Melikgazi Belediyesi araç filosunu genişletti - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi 5 yeni hizmet aracı alarak araç filosunu genişletti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hizmet aracı olarak süpürge ve yıkama işlemleri yapan 5 yeni araç filoya katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, araç filosunu güçlendirerek vatandaşlara hizmet vermeye çalıştıklarını belirtti.

Yeni araçlar ile hizmet kalitelerini artırdıklarını ifade eden Palancıoğlu, şunları şunları kaydetti:

"3 mini kompakt yol süpürge aracı, 1 yüksek basınçlı yıkama aracı, 1 elle kumandalı kaldırım süpürge aracından oluşan 5 temizlik aracımızı ve 1,5 milyon lira değerinde çöp konteyneri olmak üzere 5 aracımızı aldık. Kendine ait motoru olan caddeleri yüksek tazyikli suyla yıkayan aracımızla özellikle pazar yerlerinin temizliğini yapacağız. Türkiye'ye giren ilk benzinli temizlik araçlarını belediye bünyemize kattık. Şuana kadar tam 22 aracımızı Melikgazi'de hizmete kazandırmış olduk."