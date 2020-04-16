Melikgazi Belediyesi araç filosunu güçlendirdi - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçe sakinlerine zamanında ve eksiksiz hizmet vermek amacıyla 4 yeni araç aldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe halkına hizmet etme amacıyla özel asfalt serim makinesi ve 4 yeni kepçe alındı.

Hizmetlerin aksamaması için yeni araçlar aldıklarını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Belediyemizin iş makinası envanterine bir yenisini daha ekledik. Hijyen şartları çevresinde belediye hizmetlerimiz ve teknik çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye'de çok nadir kullanılan ve ilk kez bir ilçe belediyesinde kullanılan küçük finişeri yani asfalt serme aracımızı belediyemize kazandırdık. Asfalt, kaldırım ve bisiklet yolu gibi çalışmalarda kullanılacak bir iş makinesi. Bu konuda ilçe belediyesi olarak Türkiye'de ilk ve tekiz. Bu yeni aracımız ile istediğimiz genişlikte yola serim yapacağız."

Araç filosunu güçlendirdiklerini aktaran Palancıoğlu, 4 kepçe aldıklarını ve bu araçların tamamının yerli üretim olduğunu ifade etti.