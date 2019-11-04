Son Dakika Haberleri: Melikgazi Belediyesi BESK lige iyi başladı
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Melikgazi Belediyesi BESK lige iyi başladı

6 saat önce

2019-2020 sezonu Tekerlekli sandalye basketbol ve ampute futbol ligleri başladı.

Melikgazi Belediyesi BESK lige iyi başladı, System.String[]

2019-2020 sezonu Tekerlekli sandalye basketbol ve ampute futbol ligleri başladı.


Tekerlekli Sandalye Basketbol da rakibi Samsun Bedensel Engellileri 50-48 mağlup eden Melikgazi Belediyesi BESK, ampute futbolda ise sahasında Gaziantep Şehitkamil Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübünü 6-0 yenerek lige iyi bir başlangıç yaptı. Kulüp başkanı Faruk Şahin, iyi hazırlandıkları liglere galibiyet ile başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.


Şahin, "Yeni sezon hazırlıklarını elimizden geldiğince yaptık. Liglerin başlamasına son hafta kala ligden çekilen takımlar oldu. Camia olarak zor günler geçiriyoruz. Bizim en büyük destekçimiz Melikgazi Belediyesi bunun için başta Mustafa Palancıoğlu beye ve kıymetli meclis üyelerimize şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Takımlarımız ilk müsabakalarında rakiplerini yenerek yüzümüzü güldürdü. Bizde bu galibiyetleri destekleyen herkese armağan ediyoruz. Ancak bizi düşündüren takımlarda ki oyuncu sıkıntımız. Dar bir kadroyla lige başladık. Umarım herhangi bir sakatlık olmadan devam eder. İnşallah kulüp olarak hedefi olan bir felsefe ile sezon sonunu görebiliriz" dedi. - KAYSERİ

basketbol, Melikgazi, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:00 Kaynak: İHA
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