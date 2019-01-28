Son Dakika Haberleri: Melikgazi Belediyesi Bez Çanta Dağıtacak

Melikgazi Belediyesi Bez Çanta Dağıtacak

31 dakika önce

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, naylon poşet getirenlere ücretsiz bez çanta dağıtacaklarını bildirdi.

Melikgazi Belediyesi Bez Çanta Dağıtacak, System.String[]
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, naylon poşet getirenlere ücretsiz bez çanta dağıtacaklarını bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, çevreci bir belediye olduklarını göstermek ve farkındalık oluşturmak istediklerini kaydetti.

Büyükkılıç, "Plastik ve poşet kullanımının doğaya verdiği zararı uzmanlar açıklıyor. Biz de Melikgazi Belediyesi olarak poşet kullanımını azaltmak için naylon poşet getirenlere ücretsiz bez çanta dağıtacağız." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:25 Kaynak: AA

Memduh Büyükkılıç, Melikgazi, Güncel
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