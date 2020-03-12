Melikgazi Belediyesi, cami ve sosyal tesisleri dezenfekte etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Melikgazi Belediyesi, cami ve sosyal tesisleri dezenfekte etti - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi, cami ve sosyal tesisleri dezenfekte etti

7 saat önce

Son günlerde dünya genelinde etkili olan salgın hastalık riskine karşı ibadethane ve sosyal tesislerde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına başlayan Melikgazi Belediyesi ortak kullanım alanlarını hijyenik hale getirmeye çalışıyor.

Melikgazi Belediyesi, cami ve sosyal tesisleri dezenfekte etti, System.String[]

Son günlerde dünya genelinde etkili olan salgın hastalık riskine karşı ibadethane ve sosyal tesislerde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına başlayan Melikgazi Belediyesi ortak kullanım alanlarını hijyenik hale getirmeye çalışıyor.


Melikgazi Belediyesi tarafından vatandaşların gönül rahatlığı ile huzur içinde ibadet edebilmelerine imkan sağlamak amacıyla ilçe genelindeki camilerde bakterilere ve haşerelere karşı dezenfekte ve ilaçlama çalışması başlatıldı.


Camilerin toplu kullanım alanları olduğunu ve belediye olarak bu alanların sürekli temizlenip ilaçlamasının yapıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Camiler insanlar için özel bir ibadet alanı. Vatandaşların gönül rahatlığı ve huzur içinde ibadet edebilmeleri için çalışan ilaçlama ekiplerimiz, bakterilere dezenfekte, haşerelere karşı ilaçlama çalışması yaptı. Belediyemiz ilaçlama ekipleri, çalışmalarına belirlenen periyotta devam edecek." dedi.


Belediyeye Bağlı Sosyal Tesislerde de İlaçlama Yapıldı


Belediye camilerin yanı sıra sosyal tesislerde de ilaçlama yaparak daha hijyenik ve dezenfekte hale getirdi. Virüslerin yayılma ihtimalinin yüksek olduğu kalabalık alanlarda ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştiren Melikgazi ilaçlama ekipleri çalışmaların salgın hastalıklara karşı toplu kullanım alanlarındaki riski azaltmaya yönelik olduğu belirtildi. - KAYSERİ

Melikgazi, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:41 Kaynak: İHA
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