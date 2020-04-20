Melikgazi Belediyesi çevre düzenlemesi yapacak - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi, "Esnaf TOKİ Siteleri" arasında bulunan taşkın su kanalında hayata geçireceği yeni projeyle çevre düzenlemesi yapacak.

Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede incelemede bulunan İlçe Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, hijyen kurallarına dikkat ederek, yoğunluğun az olduğu bu zamanlarda vatandaşların ihtiyaçlarını giderdiklerini ve hizmet üretmeye devam ettiklerini ifade etti.

Serkent Esnaf TOKİ bölgesinde bulunan taşkın su kanalını içerisinde bulunan hafriyatı kaldırarak burada güzel bir çevre düzenlemesi yapacaklarını aktaran Palancıoğlu, buna ilişkin Devlet Su İşleri ile görüştüğünü aktardı.

Kanalda yapılmasını planladıkları çalışmaları anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"15-20 yıllık ağaçlarımızı bu alana dikeceğiz. Karşıdan karşıya geçişler için yaya köprüleri yapacağız. Kanalın sağ ve solunda yürüyüş ve bisiklet yolları olacak. Spor yapmak isteyen vatandaşlarımız için spor aletleri de olacak. İnşallah kaba temizlik çalışması bittikten sonra hem ağaçlandırma, çimlendirme hem de yürüyüş yolları yapacağız. 2020 yılı içerisinde yaz bitmeden burası çok güzel bir hale gelsin istiyoruz. Burası 1.5 kilometre uzunlukta bir alan. Yoğun bir yapılaşmanın olduğu bir yer. Burası vatandaşımızdan hayır dua alacağımız, yemyeşil yağacağımız bir alan."