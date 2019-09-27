Son Dakika Haberleri: Melikgazi Belediyesi Çevre Temizlik Vergileri ile 200 galvanizli çöp konteynırı alıyor
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Melikgazi Belediyesi Çevre Temizlik Vergileri ile 200 galvanizli çöp konteynırı alıyor

43 dakika önce

Melikgazi Belediyesi çevre temizlik vergilerinden elde edilen geliri yine çevre temizliği için harcama yapıyor.

Melikgazi Belediyesi Çevre Temizlik Vergileri ile 200 galvanizli çöp konteynırı alıyor, System.String[]

Melikgazi Belediyesi çevre temizlik vergilerinden elde edilen geliri yine çevre temizliği için harcama yapıyor.


Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, ayrıştırılmış çöp toplama, pil toplama, atık değerlendirme ve geri kazanım tesisleri, poşetli çöp toplama, büyük ölçekli çok amaçlı parklar gece temizlik ekipleri, deterjanlı yol ve kaldırım yıkama gibi çalışmaların belediyeye çevre ödülü kazandırdığını hatırlattı. Melikgazi Belediyesi olarak çevreye son derece duyarlı olduklarını kaydeden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Çevre temizlik vergilerinden elde edilen gelir ile yine çevreye ve temizlik çalışmalarına yatırım yapıyoruz. Bu amaçla ihale ile 200 adet çöp sepeti ile 200 adet galvanizli çöp konteyneri ihale eli satın alındı" dedi.


Başkan Dr. Palancıoğlu, çevre ve halk sağlığına büyük önem verdiklerini ve Kayserililerin her sabah temiz bir çevrede güne merhaba dediğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:34 Kaynak: İHA
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