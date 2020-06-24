Melikgazi Belediyesi çevreye kaçak moloz ve hafriyat dökenleri takibe aldı - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi çevreye kaçak hafriyat ve moloz dökenleri takibe aldı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin daha nezih ve temiz olması için çalıştıklarını belirtti.

Çevre kirliliği oluşturacak çöp ve hafriyatın rastgele dökülmesini kontrol altına almak istediklerini ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Yol kenarlarına, boş arazilere rastgele dökülen hafriyat hem ekonomik olarak hem de estetik olarak şehrimize zarar vermekte. Hafriyat ve inşaat yıkımları sonucunda ortaya çıkan inşaat atıklarının çevre ve görüntü kirliliği yaratmaması için duyarlı olalım. Belediye olarak moloz ve hafriyat döken kişi ve işletmeler hakkında işlem yapacağız. Vatandaşlarımız, çevre, görüntü kirliliğini tespit etmeleri halinde 0530 253 91 91 numaralı WhatsApp hattımıza fotoğraf ve konum belirterek veya 252 13 33 nolu çağrı merkezimize telefonla şikayetlerini iletebilir."