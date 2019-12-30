Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi "İstiklal Marşı" adlı oyunu sahneledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi 'İstiklal Marşı' adlı oyunu sahneledi - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi "İstiklal Marşı" adlı oyunu sahneledi

6 saat önce

Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi Tiyatro Topluluğu tarafından "İstiklal Marşı" isimli oyun sahnelendi.

Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi

Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi Tiyatro Topluluğu tarafından "İstiklal Marşı" isimli oyun sahnelendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, etkinliğin "Mehmet Akif'i Anma Haftası" kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti.

Sosyal ve kültürel etkinlikler ile eğitim ve çevre konularına önem verdiklerini vurgulayan Palancıoğlu, "İstiklal Marşı'mızın yazarı merhum Mehmet Akif Ersoy, 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' demişti. İşte öyle bir dönemden geçip kanları pahasına bizlere bu vatanı bahşeden ecdadımızı minnet ve rahmetle anıyoruz. Vatanını, milletini ve bayrağını seven, bu duygu ve düşüncelerle donatılan çocuklarımıza sahip çıkmalıyız. Bu güzel oyun için Çocuk Meclisimizin tiyatro topluluğuna teşekkür ederim." diye konuştu.

Melikgazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:26 Kaynak: AA
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