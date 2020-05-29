Melikgazi Belediyesi, cuma namazında tek kullanımlık seccade ve maske dağıttı - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi, kovid-19 tedbirleri kapsamında cuma namazı kılınan cami ve mekanlarda cemaate tek kullanımlık seccade ve maske dağıttı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, cuma namazı öncesi vatandaşlara tek kullanımlık seccade ve maske dağıttıklarını ve son 3 gündür camilerde dezenfekte çalışmaları yaptıklarını belirtti.

Salgının ilk başladığı günden itibaren ilçe genelinde vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde hijyen çalışması başlattıklarını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Salgının başladığı ilk günden itibaren okullar, camiler, kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları, ortak kullanım alanları, bankalar, eczaneler, sağlık merkezlerinde dezenfeksiyon çalışması yapıyorduk. Cuma namazı öncesi camileri de baştan sona dezenfekte ederek hijyenik hale getirdik. Namazdan önce de birçok camimizde vatandaşlara ücretsiz maske ve tek kullanımlık seccade dağıttık. İnşallah en kısa sürede eski sağlıklı günlerimize döneriz."