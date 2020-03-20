Melikgazi Belediyesi e-ticareti hayata geçiriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Melikgazi Belediyesi e-ticareti hayata geçiriyor - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi e-ticareti hayata geçiriyor

6 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Ticaret Odası ile yapacakları işbirliği ile e-ticareti hayata geçireceklerini bildirdi.

Melikgazi Belediyesi e-ticareti hayata geçiriyor, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Ticaret Odası ile yapacakları işbirliği ile e-ticareti hayata geçireceklerini bildirdi.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, elektronik ticaretin öneminin arttığını belirtti.

İnternet üzerinden e-ticaret yapan insan sayısının arttığını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Koronavirüsten dolayı dışarı çıkmayan evde vakit geçiren insan sayısı artış gösterdi. Bu süre zarfında yoğun alışveriş yapan insanları gözlemlemekteyiz. Ticaretin başkenti olan Kayseri'de bizim hemen bunu fırsata çevirmemiz ve e-ticarete geçmemiz gerekiyor. Bu kapsamda belediyemiz hem eğitimler hem rehberlik hizmeti verecek, e-ticaret konusunu Ticaret Odası ile hayata geçireceğiz. Dolayısıyla e-ticaret önemli. Belediye olarak da kadınlarımızın el ürünlerini satması için bir online site çalışmamız da devam ediyor."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:24 Kaynak: AA

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