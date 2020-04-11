Melikgazi Belediyesi EBYS ile belediyecilik hizmeti veriyor - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) uygulamasının getirdiği yenilik ve avantajların Melikgazililere hizmet ve yatırım olarak yansıdığını bildirdi.

Palancıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, zamanın teknoloji dönemi olduğunu bu açıdan belediyelerin de gerçek anlamda hizmet sunabilmesinin zamanın iyi değerlendirmesi ile bağlantılı olduğunu belirtti.

Melikgazi Belediyesinin EBYS üzerinde 2015 yılından beri çalıştığı bir sistem ve uygulama olduğunu aktaran Palancıoğlu "Çünkü gelecek artık e-sistem üzerine kurulu olacaktır. Gelecek nesilleri düşünen biri olarak benim için en önemlisi, ormana ve çevreye duyarlı kağıt israfını ortadan kaldıran bir sistemdir. Zaman kavramını ortadan kaldırarak çok hızlı, etkin ve güvenilir hizmet vermek açısından çok büyük önem arz ediyor diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

7/24 her yerden işlerin takip edildiğini, evrakların ve hizmetin devamlılığını sağlayabilmek için e-imza atarak evrakın gitmesi gereken yere zamanında ulaşarak gereğinin yapılmasının sağlandığını aktaran Palancıoğlu, e-imzada güvenilirliğin öne çıktığını, imza taklidi olmadan herkesin kendi şifresini kullandığını kaydetti.

Palancıoğlu, çok iyi bir organizasyon ile belediyelerde mesai kavramı olmadığını 7 gün 24 saat çalışan bir kurum olduklarını sözlerine ekledi.