Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri'den kısa kısa

28.02.2021 12:32
Kayseri'den kısa kısa, System.String[]

Talas Belediyesi ilçe genelinde aydınlatma çalışmalarına devam ediyor.

Talas Belediyesi ilçe genelinde aydınlatma çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, direkler, ağaçlar, yaya yolları, refüjler, kavşaklar ve yeşil alanlarda uygulanan aydınlatma ve ışık sistemleri ile Talas'ta akşam saatlerinden itibaren rengarenk bir görüntü ortaya çıkıyor.

Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan 7/24 Kütüphane'nin karşısındaki kavşakta, ilçeye girenleri ay yıldızlı ışık sistemi karşılıyor.

Çolakbayrakdar'dan kentsel dönüşüm alanında inceleme

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm uygulama alanlarından biri olan Ahievran Mahallesi'nde hayata geçirilecek projelerin yer tespitinde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, yardımcıları ve ilgili müdürlerle Ahievran, Kocasinan ve Yavuzselim mahallelerinde saha çalışması gerçekleştirdi.

Vatandaşın yaşamaktan keyif alıp, mutlu olabileceği bir Kocasinan inşa ettiklerini belirten Çolakbayrakdar, "Baharla birlikte başlayacak olan yol, çevre düzenleme ve park yapımı gibi çalışmalarımız, bölgenin çehresini değiştirecek." ifadelerini kullandı.

Melikgazi'de yol yapım çalışmaları

Melikgazi Belediyesi yeni yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Mustafa Palancıoğlu, ihtiyaç duyulan bölgelerde asfalt sezonu öncesi hazırlık çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını belirtti.

Palancıoğlu, "İlçemizin kalkınması için yeni ve nitelikli yolların önemli olduğunu bilerek çalışıyoruz. Her biri 400 metre uzunluğunda yolu açıp, stabilize malzeme sereceğiz. Becen Mahallesi'nde yol ve kod çalışması işine devam ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Melikgazi ilçesinde okullar dezenfekte edildi

Melikgazi Belediyesi, yüz yüze eğitim dönemi öncesinde okullarda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, salgın sürecinde virüsün yayılımının önlenmesi ve toplum sağlığının korunması için yoğun bir hijyen çalışması yürütülüyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Melikgazi Belediyesi olarak ilçemizde ihtiyacı olan birçok okulda bakım onarım çalışmaları yapmıştık. Yenileme çalışmalarıyla çocuklarımıza daha iyi bir eğitimin kapısını açarken onların hijyenik bir ortamda eğitim alabilmeleri için de gayret ediyoruz. Salgın başladığı günden bu yana belediye olarak aralıksız dezenfekte çalışmalarımız devam etti. Aylardır okullarından, öğretmenlerinden uzak kalan öğrencilerimizin daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda dersbaşı yapabilmeleri için okullarımızı dezenfekte ettik."

Kayseri'den kısa kısa
Kayseri'den kısa kısa
Kayseri'den kısa kısa
Kayseri'den kısa kısa

Melikgazi Belediyesi, Mustafa Palancıoğlu, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika


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