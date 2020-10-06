Melikgazi Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kayseri Melikgazi Belediyesi, ekim ayı olağan meclis toplantısını Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu başkanlığında gerçekleşti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda gündemde yer alan 28 madde görüşülüp karara bağlandı.

Tarihi Kayseri Mahallesi'nde yapılan toplantıda, Melikgazi Belediyesi'nin 2021 mali yılına ait performans programı ve 2021 yılı bütçe tasarısı görüşülerek oy birliğiyle Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi. Belediye meclisinde yeni üye seçimleri de yapıldı.

Plan ve Bütçe Komisyonuna Adnan Vedat Kenanoğlu, Yapım, Onarım ve Kontrol Komisyonuna Necmettin Apaydın, Eğitim, Spor ve Teknoloji Komisyonuna Ümit Yasin Tunçbilek, Ticaret, Sanayi ve İstihdam Komisyonuna Adnan Vedat Kenanoğlu oy birliği ile seçildi.

Başkan Palancıoğlu, toplantıda meclis üyeleri ile uyum içinde Melikgazi için güzel işler yapıldığını belirterek, "Melikgazi Belediye meclis toplantısını gerçekleştirerek 28 maddeyi karara bağladık. Melikgazi için hayırlı olsun. Melikgazi için elimizden geleni hep beraber sonuna kadar yapıyoruz. İlçemizdeki hizmetlerden vatandaşlarımız son derece memnun. İnşallah yeni çalışmalar ile Melikgazi'ye değer katmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.