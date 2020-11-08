Melikgazi Belediyesi eski başkanı Dr. Sami İpek son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi eski başkanı Dr. Sami İpek son yolculuğuna uğurlandı

Korona virüs dolayısı ile hayatını kaybeden Melikgazi Belediyesi önceki dönem başkanlarından Dr. Sami İpek, son yolculuğuna uğurlandı.

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