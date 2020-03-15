Melikgazi Belediyesi geri dönüşümü başarıyla uyguluyor - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi geri dönüşümü başarıyla uyguluyor

16 dakika önce

Melikgazi Belediyesi geri dönüşüm birimi yetkilileri, geri dönüşüm konusunda halkı bilinçlendiriyor.

Melikgazi Belediyesi geri dönüşümü başarıyla uyguluyor, System.String[]

Melikgazi Belediyesi geri dönüşüm birimi yetkilileri, geri dönüşüm konusunda halkı bilinçlendiriyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisleri'nin öğrenciler için çevre kirliliği ve atıkların değerlendirilmesi konusunda okul gibi eğitim verdiğini belirtti.

Geri dönüşüm eğitimlerinin sağladığı farkındalığı geri dönüşüm poşetlerinin içerisinden çıkan organik atık miktarının her geçen gün azalmasıyla anladıklarını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki bugünün çocukları geleceğin ebeveynleri olduğu için geri dönüşüm eğitimleri geri dönüşüm çalışmalarının en önemli parçasını oluşturmakta. 12 Temmuz 2019 tarihinde yayınlanan Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında bina ve yerleşkeler için tüm kriterleri yerine getirerek Kayseri'de ilk belediye hizmet binamıza 'Sıfır Atık' belgesini aldık. 'Melikgazi de Sıfır Atık' sloganıyla başlatmış olduğumuz sıfır atık çalışmaları planlı bir şekilde yürütülüyor. Bu kapsamda Kayseri'de ilk atık getirme merkezimiz kurulmuş olup lisans işlemleri başlayacak."

Palancıoğlu, "Geri dönüşüm hizmetleri 59 personel, 12 ambalaj atıkları toplama aracı ve 6 adet elektrikli toplama aracı ile yapılıyor. 2020 yılında 3 bin 410 bina 130 bin dairede geri dönüşüm toplama çalışmaları planlı bir şekilde yürütülmekte. Aylık ortalama 650 ton karışık ambalaj atığı toplanmakta ve tesisimizde ayrıştırılarak geri dönüşüm fabrikalarına gönderilmektedir." ifadelerini kullandı.

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Dönüşüm, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:00 Kaynak: AA
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