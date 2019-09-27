Melikgazi Belediyesi görme engelli sporcuları ağırladı

Melikgazi Belediyesi, 22-28 Eylül 2019 tarihleri arasında Kayseri'de düzenlenen B1 futbol 2. Lig 2. devre müsabakalarına katılan hakem ve sporcuları misafir etti. Müsabakaya 8 şehirden 8 görme engelli futbol kulübü katıldı. Yarın sona erecek müsabakada 2. Lige giren takımlar, 1. Lige çıkmış olacak.



Kayseri Engelli Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Ümmet Ekici, Kayseri'de 3 seferdir spor müsabakaları düzenlediklerini söyleyerek, "Dernek bünyesinde birçok faaliyet gerçekleştiriyor ve başarılı sporcular yetiştirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Kayseri'de engelli sporlarına verilen destek herkese örnek oluyor. Bu birlik ve beraberliğimiz Türkiye'ye örnek bir davranış ve buda bereketi getiriyor. Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu'na müsabakamıza ve bizlere vermiş olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ederim." diye konuştu.



Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu da müsabakaya katılan sporculara başarılar dileyerek, "Engelli kardeşlerimizin hayatını daha da kolaylaştırmak ve sosyal hayata daha fazla katılmalarını sağlamak için projeler yapıyoruz. Engelli sporcu kardeşlerimiz ve toplum yararına olan projelere her zaman destek olacağımızı söylüyoruz. Bundan sonra da destek vermeye gayret edeceğiz. Kayserimizde bu tür müsabakaların düzenlenmesi gurur verici.Müsabakadaki takımlara ayrı ayrı başarılar diliyor, azminizden dolayı da hepinizi tebrik ediyorum." dedi. - KAYSERİ