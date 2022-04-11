Melikgazi Belediyesi hukukçular adına "Baro Bahçesi" yapacak - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi hukukçular adına "Baro Bahçesi" yapacak

11.04.2022 13:43
Melikgazi Belediyesi hukukçular adına "Baro Bahçesi" yapacak

Kayseri'de Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Germir Mahallesi'nde hukukçular adına "Baro Bahçesi" yapacaklarını bildirdi.

Kayseri'de Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Germir Mahallesi'nde hukukçular adına "Baro Bahçesi" yapacaklarını bildirdi.

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, meslek gruplarına özel bahçe projesini ilk olarak sağlıkçılar için hayata geçirdiklerini anımsatarak, hukukçular adına da mesire alanı oluşturacaklarını belirtti.

Bahçenin 12 bin metrekarelik alana sahip olacağını aktaran Palancıoğlu, "Erenköy Mahallesi'ne Tabipler Bahçesi yaparak, fedakar sağlık çalışanlarımızın hizmetine sunmuştuk. Bu ilk çalışmamızdı ve çok beğenildi. Bu nedenle bu kez de Germir Mahallesi Avanos Caddesi'nde yaptıracağımız parkımızı hukukçularımıza ithaf edeceğiz. Baro Bahçesi çok amaçlı, her yaş grubuna hitap eden bir mesire alanı olacaktır." ifadelerini kullandı.

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Mustafa Palancıoğlu, Kayseri, Bahçe, Baro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Melikgazi Belediyesi hukukçular adına 'Baro Bahçesi' yapacak - Son Dakika


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